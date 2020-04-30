للمرة الأولى منذ شهرين.. لا حالات انتقال عدوى بكورونا في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه للمرة الأولى منذ فبراير، لم تسجل البلاد اليوم أي حالة انتقال العدوى بفيروس كورونا داخليا.

وأفاد المسؤولون بأنه لم يتم تسجيل سوى أربع حالات إصابة جديدة بين الوافدين من الخارج في المطار أمس الأربعاء.

وقال كوون جون ووك، من مركز السيطرة على الأمراض، إنه "لا توجد عدوى بين السكان".

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في تغريدة على تويتر عن سعادته بهذه التطورات . وكتب أنه للمرة الأولى منذ 72 يوما "ليس هناك حالات مؤكدة لانتقال العدوى بفيروس كورونا داخليا".

وأضاف أن هذا هو نتاج لجهود مشتركة للكوريين الجنوبيين.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا حتى الآن في كوريا الجنوبية إلى 10 آلاف و765 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية. وسجلت البلاد 247 حالة وفاة بالفيروس.

وكان قد تم تسجيل أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية في 20 يناير. وتم تسجيل ذروة تفشي الفيروس في الدولة في نهاية شباط/فبراير، مع أكثر من 900 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

ومع ذلك، نجحت الدولة في السيطرة على الوباء من خلال تطبيق برنامج فحص صارم وتتبع سلاسل العدوى بشكل حازم. لذلك لقي النهج الكوري الجنوبي إشادة كنموذج في مكافحة الفيروس.

ومنذ منتصف أبريل، سجلت كوريا الجنوبية باستمرار أقل من 20 حالة جديدة يوميا.