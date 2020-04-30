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وفاة الناشط المناهض للفصل العنصري في جنوب افريقيا دنيس جولدبيرج

11:13 ص الخميس 30 أبريل 2020
وفاة الناشط المناهض للفصل العنصري في جنوب افريقيا دنيس جولدبيرج

دنيس جولدبيرج

جوهانسبرج- (د ب أ):

توفي دنيس جولدبيرج، وهو ناشط مخضرم في الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا قضى أكثر من عقدين في السجن بسبب مقاومة الحكم العنصري، عن عمر يناهز 87 عاما.

كعضو يهودي في الحزب الشيوعي، كان جولدبيرج هو الشخص الوحيد من البيض الذي يحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمات ريفونيا الشهيرة عام 1964، حيث حُكم أيضا بالسجن مدى الحياة على نيلسون مانديلا - الذي أصبح فيما بعد أول رئيس لجنوب أفريقيا من ذوي البشرة السمراء.

ومثل مانديلا، أدين جولدبيرج بالتورط في النضال المسلح من جانب المؤتمر الوطني الأفريقي ضد نظام الفصل العنصري.

وقالت ديبي بودليندر، مديرة مؤسسة دنيس جولدبيرج ليجاسي فاونديشن تراست، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الخميس، إن جولدبيرج توفي في وقت متأخر من أمس الأربعاء بعد أن عانى من مرضسرطان الرئة لمدة عامين ونصف العام.

وبعد إطلاق سراحه من السجن في عام 1985، ذهب المهندس إلى المنفى، وانضم إلى زوجته التي كانت أيضا ناشطة سياسية مشاركة في النضال، في لندن. وعاد إلى جنوب أفريقيا في عام 2002، وفقا للمؤسسة.

دنيس جولدبيرج الفصل العنصري جنوب افريقيا

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