اليابان تبحث تمديد الطواريء 30 يومًا لاحتواء "كورونا"

طوكيو- أ ش أ:

صرحت مصادر يابانية، الخميس، بأن الحكومة تدرس تمديد حالة الطواريء المفروضة حاليا في البلاد والمقرر أن تنتهي يوم 6 مايو المقبل لمدة شهر آخر وذلك في محاولة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر -حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من المتوقع أن يسعى للحصول على آراء لجنة الخبراء المخولة بتقييم تفشي وباء كورونا عبر أرجاء البلاد قبل أن يتخذ قرارا بشأن التمديد.

وكان آبي أعلن فرض حالة الطواريء لمدة شهر حتى 6 مايو المقبل لتشمل العاصمة طوكيو وأوساكا وخمس محافظات أخرى في 7 أبريل الجاري وسط ارتفاع كبير في عدد الحالات المصابة في هذه المناطق. ووسع نطاقهايوم 16 أبريل لتشمل المحافظات اليابانية الـ47 قبل إجازات الأسبوع الذهبي في اليابان في نهاية أبريل الجاري حيث يعود العديد من المواطنين اليابانيين إلى منازلهم أو يسافرون في رحلات يومية.

وبموجب حالة الطواريء الحالية تطالب السلطات المحلية المواطنين بتجنب الخروج للاسباب غير الضرورية ومن بعض الشركات إغلاق مكاتبها.

وترى الحكومة اليابانية أنه ينبغي الابقاء على حالة الطواريء عبر أرجاء البلاد لأن أي رفع جزئي لها قد يثير تدفقا للمواطنين في مناطق معينة ومن ثم المخاطرة بانتقال العدوى.

ويطالب حكام المحافظات بتمديد حالة الطواريء إلى ما بعد موسم العطلات الذي ينتهي في 6 مايو المقبل.

وبدا رئيس الوزراء في البداية مترددا في إعلان حالة الطواريء على الرغم من السلطة التي حصل عليها من خلال تغيير قانوني في مارس الماضي، خشية تعرض الاقتصاد لضربة شديدة. لكن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي استمر في الارتفاع في البلاد، مما فرض ضغطا على نظام الرعاية الصحية.