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كلنا أخذنا اللقاح.. تسجيل من البيت الأبيض يشعل نظرية المؤامرة حول كورونا

09:24 ص الخميس 30 أبريل 2020
كلنا أخذنا اللقاح.. تسجيل من البيت الأبيض يشعل نظرية المؤامرة حول كورونا

البيت الأبيض

من جديد، عادت نظرية المؤامرة لتغزو مواقع التواصل، بعد تداول مقطع تسجيلي لحوار دار بين صحفيين في البيت الأبيض خلال مؤتمر عن فيروس كورونا المستجد في 21 إبريل، قال أحدهما خلاله "كلنا هنا أخذنا اللقاح".

وأوضح موقع سي إن إن بالعربي أن الحديث جرى بين كبير مراسلي قناة فوكس نيوز في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة نيويورك تايمز، دوغ ميلز، قبل بدء الملخص الإعلامي اليومي.

وقال ميلز في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل: "إننا جميعا تلقينا اللقاح" في رد على روبيرتس الذي طلب منه "خلع" القناع الصحي.

روبيرتس عقب على مقطع الفيديو المنتشر خلال الأيام الماضية، في تصريح أدلى به إلى وكالة أسوشيتد بريس وأعاد نشر التقرير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر. وعلق قائلا: "الحقيقة: قبل بدء المؤتمر الصحفي لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الاثنين، أطلع روبيرتس صديقه ميلز على دراسة جديدة من جامعة جنوب كاليفورنيا، ووفقا للدراسة فإن عدد إصابات فيروس كورونا في لوس انجلوس أكبر بكثير مما هو معلن.."

وأوضحت وكالة أسوشيتد برس حقيقة الفيديو، وقالت إن ما نشر على مواقع التواصل كان مقطعا ومجتزأ من الحوار بين الصحفيين حول الدراسة الجديدة. وتابعت: ميلز سأل روبيرتس: "ماذا تعلم يا صاحبي؟ (يقصد عن الدراسة)". قبل أن يجيبه الثاني قائلا: "يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC (جامعة جنوب كاليفورنيا)"، ليرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: "حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال".

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