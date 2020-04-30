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الرئيس الهندي ينعي ريشي كابور بعد وفاته عن عمر يناهز 67 عاما

08:59 ص الخميس 30 أبريل 2020
الرئيس الهندي ينعي ريشي كابور بعد وفاته عن عمر يناهز 67 عاما

ريشي كابور

نيودلهي - (د ب ا):
نعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة اليوم الخميس الممثل ريشي كابور، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 67 عاما.

ووصف مودي ريشي بأنه "كان يتمتع بكنز من المواهب ".

وكتب مودي " شخصية متعددة الأوجه ومحبوبة ونابضة بالحياة.. هكذا كان ريشي كابور، لقد كان يتمتع بكنز من المواهب. سوف أتذكر دائما كلامنا سويا، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف" لقد كان شغوفا بالأفلام وتقدم الهند. أشعر بالحزن لوفاته. أقدم تعازي لأسرته ومحبيه".

وكان ريشي قد أصيب بمرض السرطان، وأمضى معظم فترات العام الماضي في نيويورك لتلقى العلاج.

وأصدرت أسرته بيانا قالت فيه" عزيزنا ريشي كابور توفى بسلام صباح اليوم في المستشفى بعد معركة استمرت عامين مع سرطان الدم. الأطباء والطاقم الطبي قالوا إنه استمر في إضحاكهم حتى النهاية".

ويشار إلى أن ريشي كان متزوجا من الممثلة نيتو سينج، ولديهما ابنة تدعى ريدما كابور وابن يدعى رانبير كابور، وهو من أبرز نجوم السينما الهندية حاليا.

ريشي كابور الهند ناريندرا مودي

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