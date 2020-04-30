الأمن الروسي يحبط "عملا إرهابيا" وشيكا

موسكو - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عملية إرهابية وشيكة.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن أجهزة الأمن الروسية تمكنت من القضاء على ثلاثة مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية في منطقة "تشكالوفسكي" بمدينة يكاترينبورج.

كما تم العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.