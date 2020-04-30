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الأمن الروسي يحبط "عملا إرهابيا" وشيكا

08:58 ص الخميس 30 أبريل 2020
الأمن الروسي يحبط "عملا إرهابيا" وشيكا

الأمن الروسي

موسكو - (د ب أ):
أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عملية إرهابية وشيكة.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن أجهزة الأمن الروسية تمكنت من القضاء على ثلاثة مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية في منطقة "تشكالوفسكي" بمدينة يكاترينبورج.

كما تم العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

الأمن الروسي عملية إرهابية الأمن الفيدرالي الروسي

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