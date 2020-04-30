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بعد عزلها 52 يوما.. السعودية تسمح بالدخول والخروج من القطيف ​

08:43 ص الخميس 30 أبريل 2020
بعد عزلها 52 يوما.. السعودية تسمح بالدخول والخروج من القطيف ​

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من اليوم الخميس، إضافة إلى استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر تأكيده على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وكانت الداخلية السعودية قررت في الثامن من مارس الماضي تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها.

السعودية القطيف فيروس كورونا حظر التجول

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