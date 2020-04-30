أكثر فتكًا بالرجال.. دراسة جديدة تكشف نسب وفيات كورونا طبقا للجنس

كتب - محمد صفوت



يعكف العلماء والباحثين في مختلف دول العالم، على الدراسات والتجارب لكشف سلوك فيروس كورونا المستجد، والتوصل إلى لقاح ضد الوباء، أو استخدام دواءً لتقليل أعراض المرض أو علاجه، بعدما أصاب أكثر من 3 ملايين شخصًا، وقتل أكثر من 227 ألف آخرين.

وقال موقع "فرونتيرز ميديا" العلمي إن كل المعطيات الحالية عن الوباء، تظهر أن كبار السن والذين يعانون من أمراض صحية أخرى، أكثر الفئات المعرضة لخطر كورونا المستجد.

وسلط الضوء على دراسة جديدة بشأن الوباء، تتناول الجنس الأكثر تأثرًا بالوباء، التي وجدت أن الرجال والنساء يصابون به على حد سواء، لكنه أكثر خطرًا على الرجال.

وكشفت الدراسة، أن معدلات وفيات كورونا من الذكور أكثر من النساء، حيث أن الوفيات شملت 70% من الذكور حتى تسجيل الدراسة على الموقع.

ويرى الباحثون الذين عملوا على الدراسة، أن تحديد العوامل التي تجعل فئة بعينها أكثر عرضة للمضاعفات الشديدة والوفاة، يمكنها مساعدة خبراء الصحة في تقديم دعم أكبر لهم.

يشار إلى أن ديبورا بيركس، منسقة قوة مكافحة الفيروسات التاجية في البيت الأبيض، كشفت في وقت سابق، أن كورونا أكثر فتكًا بالذكور، مقارنة مع الإناث.

وكشفت أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة من الذكور الذين أصيبوا بالوباء، أكبر مرتين من أعداد وفيات الإناث.

كانت دراسة أخرى، قالت إن فيروس كورونا المستجد، يتراكم في الخصيتين، وهو ما يسبب زيادة الإصابات بين الرجال أكثر من النساء.

وبحسب الدراسة، التي أجريت على 68 مريضًا، تتراوح أعمارهم بين 3 و75 عامًا، بينهم 48 ذكرًا و20 أنثى، وجاءت النتائج مماثلة لتوقعاتهم، حيث تمكنت أجساد الإناث من التخلص من الفيروس في المتوسط، قبل يومين من الذكور، حسبما ذكر موقع "medical news today".

ويعتقد الباحثون، أن الخصيتين قد تكون بمثابة خزان للفيروس التاجي.

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