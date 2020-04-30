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الجيش الكندي يفقد الاتصال مع مروحية تابعة له في البحر الأيوني

12:36 ص الخميس 30 أبريل 2020
الجيش الكندي يفقد الاتصال مع مروحية تابعة له في البحر الأيوني

الجيش الكندي

أوتاوا - أ ش أ

فقدت القوات المسلحة الكندية، اليوم الأربعاء، الاتصال بطائرة هليكوبتر تعمل مع قوة بحرية تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" قبالة سواحل اليونان، فيما تشير تقارير إلى تحطمها في البحر الأيوني أثناء مشاركتها في مهمة في المياه الدولية.

وتشير تقارير إخبارية في وسائل الإعلام المحلية أن الطائرة هي مروحية عسكرية كندية وعلى متنها ستة أشخاص.

وأكدت تغريدة عبر تويتر من عمليات القوات المسلحة الكندية وقوع حادث يتعلق بإحدى مروحياتها، وذكرت القوات المسلحة الكندية في منشور عبر "فيسبوك" "فقد الاتصال بالطائرة أثناء مشاركتها في تدريبات الحلفاء قبالة سواحل اليونان.. جهود البحث والإنقاذ جارية حاليًا".

وذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أنها علمت أن القادة العسكريين الكنديين في اجتماعات رفيعة المستوى في محاولة لمعرفة تفاصيل فقدان المروحية.

وبحسب أولى المعلومات، كانت المروحية خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان على بعد خمسين ميلا بحريا قبالة جزيرة سيفالوني اليونانية وتشارك في عملية استطلاع للمنطقة.

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الجيش الكندي البحر الأيوني حلف شمال الأطلسي اليونان

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