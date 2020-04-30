إيران تكشف عن مشروع توطين في جزر إماراتية مُحتلة

(وكالات):

أعلن قائد القوة البحرية لحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، عن خطط لمشروع توطين إيرانيين في جزر إماراتية في الخليج العربي.

وقال تنكسيري: "إننا نعتزم إيجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتأهيلها من أجل توطين السكان فيها تنفيذا للأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "حينما يقول الرجل الأول في الدولة (المرشد الأعلى علي خامنئي) بأنه يجب توطين السكان في هذه الجزر فذلك يعني أننا نسعى من أجل أمن المنطقة".

وأشار تنكسيري إلى بناء مطارات وكواسر أمواج في الجزر من قبل القوة البحرية للحرس الثوري، وقال:

"قمنا بإنشاء مطار دولي في جزيرة طنب الكبرى كما تم إنشاء مطار في جزيرة طنب الصغرى إضافة إلى أكثر من 50 من كواسر الأمواج للمواطنين".

وتحتل إيران الجزر الإمراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والواقعة في الخليج العربي، منذ عام 1971، مُدعية بأنهم إيرانيين وأنها "لن تتنازل عن حقها التاريخي فيهم".

ورغم صغر مساحة الجزر إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة؛ إذ تقع على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عُمان· كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق·