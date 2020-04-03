رغم تخطي الـ١٢٠ ألف إصابة.. ترامب: نحن بوضع جيد للانتصار على كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت بوضع جيد للانتصار على فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك رغم إعلان مراكز الوباء في الولايات المتحدة تخطي أمريكا حاجز ١٢٠ ألف إصابة.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، ونقلته فضائية العربية ولاية نيويورك هي البؤرة الساخنة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وتابع "نحاول تأمين الإمدادات الطبية اللازمة لنيويورك وكل الولايات".

‎هذل وقال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن الولاية أصبحت رأس الحربة في الحرب الأمريكية على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف كومو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه يجب تعبئة الموارد والطواقم الطبية اللازمة والتركيز على نيويورك الآن.

وتابع "هناك رغبة متزايدة للتطوع حاليا من قبل الكثيرين من أجل مكافحة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه "في بعض الأيام تطوع نحو 20 ألف شخص للمساعدة في مستشفيات نيويورك".

وكان كومو، أعلن أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ولايته ارتفع إلى إلى 102863، لافتًا إلى تسجيل 562 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2935، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

هذا، وتظاهر ممرضون وأطباء من مركز مونتفيور الطبي في نيويورك، احتجاجا على نقص التجهيزات الحمائية للعاملين في مجال الصحة، خلال مكافحتهم لتفشي مرض فيروس كورونا.

و قالت جودي شيريدان غونزاليس، رئيسة منظمة الممرضين في نيويورك، إن أعوان الصحة ينشرون الفيروس في أوساط عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية لافتقارهم التجهيزات التي تحميهم من الوباء.

وذكر التقرير الذي عرضته قناة "قناة يورونيوز" أنه ما يثير الاستغراب أن بيني ماثيو وهو ممرض مصاب بكوفيد-19 يقول إنه طلب منه مواصلة العمل، رغم العدوى التي أصابته.