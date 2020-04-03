الأردن: 11 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 310
عمان - (د ب أ):
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر اليوم الجمعة عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 310.
وأضاف جابر خلال إيجاز صحفي مسجل مساء اليوم عن شفاء 13 حالة توزعت، نتيجة الالتزام بقرار حظر التجول الشامل، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشار جابر إلى إجراء 400 فحص للمحجور عليهم صحيا ليصبح مجموع الأشخاص الذين تم فحصهم اليوم 1000 حالة.
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