أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مسؤول: روسيا تحتاج إلى الإنفاق من الاحتياطي النقدي لمواجهة تداعيات كورونا

08:59 م الجمعة 03 أبريل 2020
مسؤول: روسيا تحتاج إلى الإنفاق من الاحتياطي النقدي لمواجهة تداعيات كورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو - (د ب أ):

قال ألكسي كودرين وزير مالية روسيا سابقا ورئيس "غرفة المراجعة المحاسبية" وهي إحدى المؤسسات الرقابية الحكومية في مقابلة صحفية إن الحكومة الروسية يمكن أن تحصل على إذن لإنفاق أموال صندوق الثروة السيادي البالغ رأسماله 1ر123 مليار دولار وزيادة الاقتراض الحكومي لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن كوردين قوله فى المقابلة الصحفية إن روسيا قد تفقد أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تمديد حالة الإغلاق العام حتى نهاية أبريل الحالي.

وأضاف "نحتاج إلى التفكير في آلية لتوزيع الدعم على المواطنين والشركات وليس مجرد الدف بأموال سائلة "، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيتعافى عندما تعود روسيا للعمل بصورة طبيعية.

وقال إن الموقف لن يتدهور بشدة خلال مدة شهر، لكنه سيظل متوترا.

فيروس كورونا موسكو ألكسي كودرين الحكومة الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1041106

    عدد المصابين

  • 222332

    عدد المتعافين

  • 55203

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و8 حالات وفاة