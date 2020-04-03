فرنسا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية عالمية بكورونا بـ1120 حالة
وكالات:
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية لهذه الحصيلة عالميًا.
وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس.
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