أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

فرنسا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية عالمية بكورونا بـ1120 حالة

08:22 م الجمعة 03 أبريل 2020
فرنسا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية عالمية بكورونا بـ1120 حالة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية لهذه الحصيلة عالميًا.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس.

فيروس كورونا فرنسا جيروم سلمون

الخبر التالى:

تركيا تعتقل صحفيا انتقد حملة أردوغان لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1041106

    عدد المصابين

  • 222332

    عدد المتعافين

  • 55203

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و8 حالات وفاة