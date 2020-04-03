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المغرب يسجل 70 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة والإجمالي 761

08:00 م الجمعة 03 أبريل 2020
المغرب يسجل 70 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة والإجمالي 761

فيروس كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلن مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" في البلاد وصل إلى 761 حالة، بزيادة 70 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة.

وقال اليوبي، في بيان اليوم، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 3062 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، مشيرا إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 56 حالة، وعدد الوفيات 47 ضحية.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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فيروس كورونا الرباط المغرب وزارة الصحة المغربية

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