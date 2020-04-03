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إيطاليا: إصابات كورونا تقترب من 120 ألفا والوفيات 15 ألفا

06:33 م الجمعة 03 أبريل 2020
إيطاليا: إصابات كورونا تقترب من 120 ألفا والوفيات 15 ألفا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في إيطاليا إلى 15 ألف حالة تقريبًا، والإصابات تقترب من 120 ألفًا، وذلك بعد تسجيل 766 وفاة جديدة، و4585 إصابة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

هذا وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس "كورونا المستجد" في إيطاليا، مؤكدًا تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصةً من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه المحنة، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".

فيروس كورونا إيطاليا جوزيبي كونتي السيسي

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