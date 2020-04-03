"الصحة" العراقية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز- أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 820؛ فيما بلغ مجموع الوفيات: 54، أما مجموع حالات الشفاء: 226.
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