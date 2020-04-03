"الصحة" العراقية: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز- أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 820؛ فيما بلغ مجموع الوفيات: 54، أما مجموع حالات الشفاء: 226.