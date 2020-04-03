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قطر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ١٠٧٤ بعد تسجيل ١٢٦ حالة جديدة

05:54 م الجمعة 03 أبريل 2020
قطر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ١٠٧٤ بعد تسجيل ١٢٦ حالة جديدة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في قطر، تسجيل ١٢٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليرتفع الإجمالي إلى ١٠٧٤، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وحثّ ائتلاف حقوقي دولي، السلطات القطرية على حماية حقوق العمال الأجانب بالبلاد وحمايتهم من التمييز، في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ووجه الائتلاف الحقوقي الذي يضم 16 منظمة غير حكومية، في أواخر مارس الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وتضم قائمة المنظمات الموقعة على الرسالة، كلا من "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش"، فضلا عن "ميغرنتس رايتس" وهيئات حقوقية أخرى.

فيروس كورونا قطر خالد بن خليفة هيومان رايتس ووتش منظمة العفو الدولية

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