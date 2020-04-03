ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في السودان إلى 10 حالات
الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 10 حالات، توفيت منها اثنتان، وشُفي مريض.
وذكرت "الصحة السودانية" - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن التقارير الوبائية لوزارة الصحة أكدت تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا"، إحداهما لقادم من خارج البلاد والأخرى لأحد المخالطين.. مشيرة إلى أن إجمالي حالات الاشتباه حتى أمس الخميس، بلغ 140 حالة اشتباه بمراكز العزل بالسودان، فيما تمت متابعة القادمين من الدول الموبوءة بالمرض وعبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي، والبالغ عددهم 2833 شخصا.
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