إسبانيا تسجل أكثر من 900 حالة وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

مدريد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 932 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 10935 حالة.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل الوفيات في إسبانيا جراء كورونا حاجز الـ 900شخص ، والسابع على التوالي أيضا الذي تسجل فيه إسبانيا أكثر من 800 وفاة.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، يتحمس المسؤولون جراء تباطؤ معدلات الإصابة الجديدة.

وقال فيرناندو سيمون رئيس إدارة الطوارئ الصحية إن "الاتجاه سليم. والهدف يتم تحقيقه تدريجيا، للوصول إلى بداية الأسبوع المقبل بدون أن تعمل وحدات العناية الفائقة بما يزيد على طاقتها".

وتطبق إسبانيا إغلاقا تاما صارما في العشرين يوما الماضية، للحد من تفشي المرض.

وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس اليوم الجمعة بنحو 7500 حالة، ليصل الإجمالي إلى 118000 حالة. ويمثل ذلك زيادة تقل قليلا عن 7 بالمئة، مقارنة بنسبة 18 بالمئة الأسبوع الماضي.

وغادر المستشفيات ما يقرب من 4000 من مصابي كورونا، بعد تعافيهم، وفقا لبيانات رسمية.

وأظهرت البيانات تعافي أكثر من 30000 من مصابي كورونا حتى الآن من بين أكثر من 56000 كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات الإسبانية.

وتدرس الحكومة تمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى يوم 26 نيسان/ أبريل، وفقا لتقارير إعلامية، بعدما كانت ستنتهي في 11 من الشهر نفسه.

وقال سيمون إننا "نسيطر على الإصابات، ونرى تراجعا في الحالات اليومية، لكن هناك خطر أن يرتد هذا التقدم إذا لم نستمر في الإجراءات طوال الفترة الضرورية".