تفاصيل القبض على ضابط مفصول ومزور وتاجر مخدرات بالصف

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات القبض على ضابط شرطة مفصول واثنين آخرين؛ بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية بمركز الصف جنوب المحافظة.

معلومات وردت للعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بأن ضابط شرطة مفصول من الخدمة منذ 2017 يدعى "ع.ع" مقيم منطقة المطرية محافظة القاهرة، يتردد وآخر يدعى "وليد" على أحد الأشخاص بمنطقة الشوبك الشرقي يدعى "عبد الوهاب" لشراء المواد المخدرات.

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بإعداد كمين وضبط المتهمين في حالة تلبس تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من وحدة مباحث الصف من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم أسلحة نارية وهواتف محمولة ومبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة.

كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني "وليد" كارنيه مزور يفيد بعمله بهيئة قضائية -على خلاف الحقيقة- وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

