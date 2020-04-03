أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تفاصيل القبض على ضابط مفصول ومزور وتاجر مخدرات بالصف

05:19 م الجمعة 03 أبريل 2020
تفاصيل القبض على ضابط مفصول ومزور وتاجر مخدرات بالصف

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات القبض على ضابط شرطة مفصول واثنين آخرين؛ بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية بمركز الصف جنوب المحافظة.

معلومات وردت للعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بأن ضابط شرطة مفصول من الخدمة منذ 2017 يدعى "ع.ع" مقيم منطقة المطرية محافظة القاهرة، يتردد وآخر يدعى "وليد" على أحد الأشخاص بمنطقة الشوبك الشرقي يدعى "عبد الوهاب" لشراء المواد المخدرات.

بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بإعداد كمين وضبط المتهمين في حالة تلبس تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من وحدة مباحث الصف من ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم أسلحة نارية وهواتف محمولة ومبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة.

كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني "وليد" كارنيه مزور يفيد بعمله بهيئة قضائية -على خلاف الحقيقة- وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مخدرات مباحث الجيزة أسلحة نارية مركز الصف وزارة الداخلية

الخبر التالى:

نيويورك.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 100 ألف والوفيات إلى 2935

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1041106

    عدد المصابين

  • 222332

    عدد المتعافين

  • 55203

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تقرر العزل المنزلي لبعض الأسر في 8 محافظات (تعرف عليها)