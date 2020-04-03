أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بيرو: أيام خروج للرجال من المنزل وأخرى للنساء لمكافحة كورونا

04:11 م الجمعة 03 أبريل 2020
بيرو: أيام خروج للرجال من المنزل وأخرى للنساء لمكافحة كورونا

كورونا في بيرو

مكسيكو - (د ب أ):

حذت بيرو حذو بنما وقامت بتخصيص أيام معينة تخرج فيها النساء من المنازل، وأخرى للرجال، بدءا من اليوم الجمعة، في إطار إجراء جديد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتيح القرار للرجال مغادرة المنزل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، أما أيام النساء فهي الثلاثاء والخميس والسبت.

ويأتي الإجراء الجديد، الذي يبقى بمقتضاه الرجال والنساء على حد سواء في المنزل أيام الأحد، بعدما فرضت بنما إجراء مماثلا قبل يومين جراء فشل واسع النطاق في فرض حجر صحي شامل لأجل غير مسمى.

وبرر رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، القرار بالقول إن الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس المطبقة حتى الآن لم تؤت النتائج المنشودة.

وأعربت الجماعات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، عن مخاوفها بشأن تدابير الحجر الصحي القائم على أساس الجنس، قائلة إنها تنتهك حقوق هذه الفئات.

وقالت جماعة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أمس الخميس إنه في اليوم الذي جرى فرض حظر التجول في بنما، احتجزت الشرطة امرأة متحولة جنسيا كانت في طريقها إلى مركز طبي بالقرب من منزلها بزعم أنها رجل وخرجت "في اليوم الخطأ".

بيرو فيروس كورونا رئيس بيرو

الخبر التالى:

رئيس وزراء الجزائر يحث السكان على الالتزام بقواعد الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1017567

    عدد المصابين

  • 213217

    عدد المتعافين

  • 53249

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول حالة وفاة في "النجيلة"| أهلها رفضوا استلام الجثمان.. والمفاجأة: "لم تمت بكورونا"