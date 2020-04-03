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روسيا: إجراءات مواجهة "كورونا" في البلاد تؤتي ثمارها

03:59 م الجمعة 03 أبريل 2020
روسيا: إجراءات مواجهة "كورونا" في البلاد تؤتي ثمارها

إجراءات مواجهة "كورونا" في البلاد تؤتي ثمارها

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لردع تفشي فيروس "كورونا" المستجد تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن الوضع يتطور الآن حسب سيناريو إيجابي نسبيا.

وقال موراشكو - في تصريح صحفي اليوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الإجراءات المتخذة في البلاد أثّرت بشكل فعال على عدد المصابين وخطورة حالاتهم، فالمؤشرات، التي قد تتغير حسب سيناريوهات مختلفة، تتغير اليوم بسيناريو إيجابي نسبيا".. داعيا الروس إلى الالتزام بالإجراءات القائمة كتدابير صحية وقائية تتيح الحفاظ على صحتهم.

يذكر أن روسيا سجلت حتى الآن 34 حالة وفاة و4149 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

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