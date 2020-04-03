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بكين تنفي صحة ما تردد حول سجن مليون مسلم في الصين

03:53 م الجمعة 03 أبريل 2020
بكين تنفي صحة ما تردد حول سجن مليون مسلم في الصين

وزارة الخارجية الصينية

بكين - أ ش أ

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، صحة تصريحات أمريكية بشأن سجن مليون مسلم في الصين، مؤكدة أنها "لا أساس لها من الصحة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقًا على تصريح لسفير الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية "سام براونباك"، قال فيه إن الصين تسجن مليون مسلم لأسباب دينية خلال فترة مكافحة فيروس "كورونا".

وقالت يينغ إنه ينبغي على بعض السياسيين الأمريكيين التوقف عن تشويه صورة الصين عبر تأجيج الملفات السياسية في فترة مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأضافت يينغ "هذه التصريحات شائعات سياسية لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن جهود حكومة الصين وشعبها في مكافحة كورونا حققت إنجازات ملحوظة، ما ضمن أمن أبناء الشعب الصيني من العرقيات كافة بمن فيهم المسلمون وحافظ على حياتهم، وأسهم بفعالية في أمن الصحة العالمية.

وشددت يينغ على ضرورة تضافر الجهود الدولية في هذه الفترة الاستثنائية لمواجهة التحدي المشترك للبشرية.

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وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ سفير الحريات الدينية فيروس كورونا

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