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روسيا تنشئ قاعدة بيانات تضم صور مصابي "كورونا" لمراقبة تحركاتهم

03:53 م الجمعة 03 أبريل 2020
روسيا تنشئ قاعدة بيانات تضم صور مصابي "كورونا" لمراقبة تحركاتهم

مجلس الدوما الروسي

موسكو - أ ش أ

أعلن رئيس مجلس دوما مدينة موسكو، أليكسي شابوشنيكوف، عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تتضمن صورا شخصية لجميع المصابين في العاصمة موسكو من أجل مراقبتهم أثناء التزامهم بنظام العزل الذاتي.

وقال شابوشنيكوف -في تصريح للقناة التلفزيونية الأولى الروسية اليوم الجمعة- "من أجل مراقبة الامتثال لنظام العزل الذاتي، سيتم تطبيق تقنيات المراقبة الجديدة الحديثة والرقمية تجاه الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي، وهذا هو الحد الذي يفصل الأشخاص المرضى عن الأشخاص الأصحاء".

وأضاف: "في حال إصابة شخص بالفيروس التاجي، سيتم استخدام وثيقة خاصة يوقعها هذا المواطن المريض، حيث يتعهد بالتزامه بنظام العزل الذاتي".

وتابع: "سيخضع هذا الشخص للتصوير وسيتم إضافة صورته الشخصية إلى قاعدة البيانات الخاصة، وذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا التي يجري تطبيقها منذ فترة طويلة من الزمن".

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