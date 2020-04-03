روسيا تحبط هجوما ارهابيا وتفكيك خلية لتنظيم داعش

موسكو - (د ب أ):

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي على أماكن مزدحمة في إقليم ستافروبول، وتفكيك خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "نتيجة لتدابير البحث العملياتي، اعتقلت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة نفتيكومسك أحد المجرمين، وأظهر الثاني مقاومة مسلحة وتم تحييده. ولا إصابات بين المدنيين أو قوات تنفيذ القانون".

وأضاف البيان بأنه تم العثور على معدات ومواد لإعداد قنبلة يدوية ناسفة، في المكان، وكذلك أسلحة وكتب محظورة عن التطرف .

وأشار البيان إلى أنه "وبالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية تم إلقاء القبض في مدينة ليانتور التابعة لإقليم خانتي-مانسييسك الذاتي الحكم، على أعضاء خلية منظمة إرهابية دولية (إمارة القوقاز الإسلامية) المحظورة في روسيا، والتي كانت تتألف من ثلاثة من السكان المحليين الذين أعدوا هجومًا إرهابيًا في أحد مرافق التسوق في المدينة".

وأوضح البيان أنه تم العثور على عبوة ناسفة يدوية الصنع، ومواد كاملة لصناعة عبوات ناسفة، وأسلحة وذخيرة ومصادرتها منهم.

يشار إلى تنظيم داعش شن عدة هجمات في روسيا كان اخرها استهداف مركز للشرطة، جنوبي روسيا اسفر عن مقتل ضابط واصابة ثلاثة من عناصر الشرطة،واعلن التنظيم لمسؤولية عنه.