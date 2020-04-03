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الكرملين: بوتين يلتقي اليوم تنفيذيين من قطاع النفط ومسؤولين بالحكومة

02:17 م الجمعة 03 أبريل 2020
الكرملين: بوتين يلتقي اليوم تنفيذيين من قطاع النفط ومسؤولين بالحكومة

فلاديمير بوتين

موسكو/واشنطن - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع مسؤوليين في الحكومة ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات إنتاج النفط في البلاد، لمناقشة الوضع في سوق النفط العالمية.

وبسحب وكالة أنباء "بلومبرج" ،رفض بيسكوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، التعليق بشأن ما إذا كانت روسيا ستشارك في اجتماع تحالف "أوبك بلس" المقرر يوم الاثنين المقبل.

وأوضح بيسكوف أن صيغة هذا الاجتماع ستكون مماثلة لذلك الذي عقد في الأول من مارس قبل انهيار الاتفاق بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن خفض الإنتاج.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس بوتين ناقش الوضع في السوق العالمية مع زعماء دول، بينهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

واختتم بيسكوف تصريحاته بالقول إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يتواصل مع مختلف الدول بشأن تطورات سوق النفط في العالم.

بوتين الكرملين قطاع النفط ديمتري بيسكوف سوق النفط العالمي

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