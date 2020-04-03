اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج فورا عن وزير فلسطيني

رام الله - (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إسرائيل بالإفراج فورا عن وزير فلسطيني اعتقلته اليوم الجمعة من منزله في شرق القدس.

وندد اشتية في بيان نشره على صفحته على موقع (فيسبوك)، باعتقال الشرطة الإسرائيلية وزير شئون القدس فادي الهدمي بعد مداهمة منزله في شرق المدينة.

وقال إن إسرائيل "تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء الشعب الفلسطيني من الوباء (فيرس كورونا)".

وأشار اشتية إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها الشرطة الإسرائيلية الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة خلال أقل من عام من توليه منصبه.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت الهدمي للاشتباه في ممارسة "نشاطات سياسية محظورة" مستغلا أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عناصرها ضبطوا في منزله مستندات وأوراقا نقدية بمبلغ عشرات آلاف الشواقل الإسرائيلية.