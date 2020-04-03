أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج فورا عن وزير فلسطيني

02:11 م الجمعة 03 أبريل 2020
اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج فورا عن وزير فلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رام الله - (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إسرائيل بالإفراج فورا عن وزير فلسطيني اعتقلته اليوم الجمعة من منزله في شرق القدس.

وندد اشتية في بيان نشره على صفحته على موقع (فيسبوك)، باعتقال الشرطة الإسرائيلية وزير شئون القدس فادي الهدمي بعد مداهمة منزله في شرق المدينة.

وقال إن إسرائيل "تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء الشعب الفلسطيني من الوباء (فيرس كورونا)".

وأشار اشتية إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها الشرطة الإسرائيلية الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة خلال أقل من عام من توليه منصبه.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت الهدمي للاشتباه في ممارسة "نشاطات سياسية محظورة" مستغلا أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عناصرها ضبطوا في منزله مستندات وأوراقا نقدية بمبلغ عشرات آلاف الشواقل الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل القدس

الخبر التالى:

اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالأمم المتحدة تدعو الدول لتسهيل تدفق السلع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1017567

    عدد المصابين

  • 213217

    عدد المتعافين

  • 53249

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر: اجتماع لجنة تسعير الطاقة وإعلان أسعار البنزين الأسبوع المقبل