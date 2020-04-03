أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"الصحة العالمية" تنفي ماتردد بشأن إعلان سوريا خالية من كورونا خلال 21 يوما

01:02 م الجمعة 03 أبريل 2020
"الصحة العالمية" تنفي ماتردد بشأن إعلان سوريا خالية من كورونا خلال 21 يوما

منظمة الصحة العالمية

دمشق - أ ش أ

نفت منظمة الصحة العالمية ما تداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا حول التوقع بإعلان سوريا "بلدا ناجيا" من وباء فيروس "كورونا" المستجد خلال فترة 21 يوما.

وذكرت مندوبية المنظمة في سوريا - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الجمعة- أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة "كورونا"، وتوقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سوريا أو في أي بلد آخر.

يذكر أن وزارة الصحة السورية قد أعلنت تسجيل 16 إصابة بفيروس "كورونا" المسجد بينها حالتا وفاة.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية مواقع التواصل الاجتماعي فيروس كورونا سوريا

الخبر التالى:

مفوضية اللاجئين: الأزمة الإنسانية فى ليبيا تتصاعد فى ظل تهديدات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1017567

    عدد المصابين

  • 213217

    عدد المتعافين

  • 53249

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة العالمية" تكشف حقيقة إعلان "دولة عربية" خالية من كورونا خلال 21 يوما