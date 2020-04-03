"الصحة العالمية" تنفي ماتردد بشأن إعلان سوريا خالية من كورونا خلال 21 يوما

دمشق - أ ش أ

نفت منظمة الصحة العالمية ما تداوله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا حول التوقع بإعلان سوريا "بلدا ناجيا" من وباء فيروس "كورونا" المستجد خلال فترة 21 يوما.

وذكرت مندوبية المنظمة في سوريا - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الجمعة- أنه لا يمكن التنبؤ بتطورات جائحة "كورونا"، وتوقع الحالات المستقبلية للإصابة بالمرض في سوريا أو في أي بلد آخر.

يذكر أن وزارة الصحة السورية قد أعلنت تسجيل 16 إصابة بفيروس "كورونا" المسجد بينها حالتا وفاة.