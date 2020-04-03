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الجيش الروسي يتسلم دبابات "تي-90إم" ومركبات "تيرميناتور"

12:58 م الجمعة 03 أبريل 2020
الجيش الروسي يتسلم دبابات "تي-90إم" ومركبات "تيرميناتور"

الجيش الروسي يتسلم دبابات تي-90إم ومركبات تيرمينات

موسكو - أ ش أ

بدأت وزارة الدفاع الروسية، في تسلم مجموعة من دبابات "تي-90 إم ــ بروريف" ومركبات دعم الدبابات القتالية "تيرميناتور".

وذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) لسان حال وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن دبابة "بروريف" جرى عليها تحديثات كبيرة، حيث تم تزويدها ببرج جديد تماما مع حماية مدمجة ومحرك بقوة 1130 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي وأجهزة توجيه جديدة ومعدات تحكم في إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن المركبات القتالية " تيرميناتور"، وهي مصممة لمواجهة كل ما يهدد الدبابات، مزودة بمدافع مضادة للدبابات وقاذفات قنابل ،ويمكنها التعامل بفعالية مع المشاة والمدرعات.

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الجيش الروسي الدبابات القتالية Terminator

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