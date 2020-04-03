مقتل 3 جنود عراقيين وإصابة 2 في انفجار شمال غربي كركوك
كركوك- (د ب ا ):
ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الجمعة أن خمسة جنود عراقيين سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة في إحدى المناطق شمال غربي مدينة كركوك، 250 شمالي بغداد.
وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا )- أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم لدى مرور عجلة عسكرية تقل عناصر في الجيش العراقي قرب قرية بير مهيدي التابعة لناحية سركران في قضاء الدبس أدت إلى مقتل ثلاثة جنود وجرح اثنين آخرين.
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