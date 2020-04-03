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الكويت تعلن 75 إصابة جديدة بكورونا ليصل الاجمالي 417

11:44 ص الجمعة 03 أبريل 2020
الكويت تعلن 75 إصابة جديدة بكورونا ليصل الاجمالي 417

الكويت تعلن 75 إصابة جديدة بكورونا

الكويت- ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 75 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 417 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الحالات التى دخلت العناية المركزة 16 حالة منها 5 حالات حرجة.

وأشار البيان إلى ان 36 حالة من الإصابات الجديدة من المخالطين و32 قيد التقصي الوبائي و7 حالات مرتبطة بالعائدين من الخارج

وأوضح البيان أن الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 335 حالة في حين بلغ عدد الحالات خرجت من الحجر الصحي 911.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء حالة جديدة من (كورونا) ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 82 حالة.

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