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العراق : تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في النجف

11:19 ص الجمعة 03 أبريل 2020
العراق : تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في النجف

فيروس كورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت وزراة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور في النجف.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل الحالات الجديدة جاء بعد إجراء 124 فحصا مختبريا لحالات ملامسة وأخرى مشتبه بها، موضحة أن الموقف الوبائي التراكمي لدائرة صحة النجف الاشرف اصبح 141 اصابة، و41 حالة شفاء، وحالتا وفاة، وحالتان مغادرتان إلى إيران.

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فيروس كورونا بغداد وزراة الصحة العراقية صحة النجف

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