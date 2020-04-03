البيت الأبيض: ترامب أجرى فحصا ثانيا للكشف عما إذا كان مصابا بكورونا

وكالات:



أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لاختبار ثان لمعرفة ما إذا كان أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجته سلبية.



وذكر خطاب من شون كونلي طبيب ترامب، بحسب رويترز، أنه خضع للاختبار للمرة الثانية.



وخضع ترامب لذات الاختبار الشهر الماضي بعد أن التقى مسؤولا برازيليا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض.



وقال كونلي في الخطاب الذي نشره البيت الأبيض إن ترامب تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة وقال "إنه بصحة جيدة دون أي أعراض".



وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز المليون شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 51 ألف شخص، بحسب تقديرات موقع وورلد ميترو وجامعة جون هوبكنز الأمريكية.



ووصل عدد المصابين حول العالم مليون و207 شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 51356 حتى الآن، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية عدد الإصابات بأكثر من 236 ألف إصابة، فيما وصل عدد وفيات إيطاليا الأولى في قائمة الوفيات إلى 13915شخصا



واتخذت دول العالم إجراءات قاسية لمواجهة تفشي الوباء، حيث أغلقت المجالات الجوية بين الدول وتم تعليق الدراسة بالمدارس

والجامعات والعمل بالمصالح الحكومية بشكل شبه كامل، وتم فرض حظر التجول سواء بشكل كامل يوميا أو بشكل جزئي في العديد من دول العالم.