أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

دراسة: زيادة هائلة في البحث على جوجل عن علاجات خطيرة لكورونا

11:49 م الأربعاء 29 أبريل 2020
دراسة: زيادة هائلة في البحث على جوجل عن علاجات خطيرة لكورونا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

توصلت دراسة حديثة إلى أن مزيدا من الأشخاص يظهرون اهتماما بعلاجات لم يتم تجربتها، وقد تكون خطيرة، لمعالجة فيروس كورونا المستجد بعدما أوصت بذلك شخصيات أمريكية بارزة.

ولاحظ باحثون في دورية "جاما للطب الباطني" التابعة للجمعية الطبية الأمريكية، زيادة هائلة في عدد عمليات البحث على محرك البحث "جوجل" عن دواءين للملاريا عقب توصية بهما كعلاجين محتملين للفيروس، أولا من مؤسس شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك، ثم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجد فريق البحث بقيادة مايكل ليو، من جامعة أوكسفورد البريطانية، أن عمليات البحث التي قام بها أشخاص يبحثون عن دواء "كلوروكين"، قد زادت بنسبة 442 بالمئة وارتفعت عمليات البحث "هيدروكسي كلوركوين"، بنسبة 1389 بالمئة.

وقال معدو الدراسة: "يمكن أن تؤدي الموافقات إلى استخدام، بدون إشراف، للمنتجات ذات العواقب الخطيرة على الأشخاص الذين يتناولونها، ويمكن أن يؤدي تخزين هذه الأدوية إلى نقصها بالنسبة لأولئك الذين يحتاجونها إليها لأسباب صحية مشروعة".

فيروس كورونا الجمعية الطبية الأمريكية شركة جوجل برلين

الخبر التالى:

لماذا يُصاب بعض المتعافين من كورونا مرة أخرى؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المسماري: إعلان دستوري خلال أيام يتبنى أحلام الشعب الليبي