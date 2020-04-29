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المسماري: سنصدر خارطة طريق خلال أيام تتبنى أحلام الشعب الليبي

11:08 م الأربعاء 29 أبريل 2020
المسماري: سنصدر خارطة طريق خلال أيام تتبنى أحلام الشعب الليبي

المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إنهم بصدد إصدار إعلان دستوري خلال أيام، يشمل خارطة طريق جديدة لتحقيق أحلام الشعب الليبي.

وتابع المسماري، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع القيادة العامة للجيش، مشروع شعبي يبتنى السيادة الوطنية للشعب على البلاد، وننتظر من المجتمع الدولي أن يتبنى بصدق خيارات الشعب الليبي.

وأضاف، أن الشعب ليس أمامه سوى خيارين أما السلام والمستقبل والقضاء على الميليشيات الإرهابية أو الاستسلام للغزو التركي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.

وتابع، إن قوات الجيش، قصفت سيارات تابعة للميليشيات أثناء تحركها غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا مقتل 7 من عناصر الوفاق وحرج 16 منهم في محور طريق المطار.

أحمد المسماري الشعب الليبي الميليشيات الإرهابية

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