العراق:تسجيل حالتي وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بغداد - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2003 حالات في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.
وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 75 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 2003 حالات.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 92 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1346 بعد تسجيل 27 حالة شفاء اليوم أيضا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان