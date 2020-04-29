العراق:تسجيل حالتي وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2003 حالات في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة.

وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 75 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 2003 حالات.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 92 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1346 بعد تسجيل 27 حالة شفاء اليوم أيضا.