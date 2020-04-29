فلسطين تعلن ترتيبات لعودة عالقين من الأردن لأول مرة منذ شهر ونصف
رام الله - (د ب أ):
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ترتيبات لعودة فلسطينيين عالقين من الأردن إلى الضفة الغربية الأسبوع المقبل، منذ إغلاق الحدود قبل نحو شهر ونصف.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إنه تم الاتفاق مع "الأشقاء" في الأردن على بدء دخول العالقين الفلسطينيين من يوم الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة ستتم بعد التأكد من جاهزية وزارة الصحة للقيام بعملية الفحص في موقع الاستراحة بالمعبر الواصل إلى الضفة الغربية قبل نقلهم إلى محافظاتهم.
وجرى إغلاق المعبر الواصل بين الضفة الغربية والأردن في العاشر من الشهر الماضي، ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي في رام الله عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس في محافظتي بيت لحم والقدس.
وذكرت الكيلة أن عدد الحالات المصابة بمرض كورونا في الأراضي الفلسطينية، ارتفع إلى 507 حالات، نحو 64 بالمئة منهم من سكان القدس، فيما كان سجل 4 حالات وفاة بالفيروس.
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