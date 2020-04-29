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الاحتياطي الأمريكي يحذر من تراجع الاقتصاد لمستوى غير مسبوق

09:11 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الاحتياطي الأمريكي يحذر من تراجع الاقتصاد لمستوى غير مسبوق

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وكالات

حذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" من تراجع الاقتصاد لمستوى غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي 2020، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأكد الاحتياطي الأمريكي، على أن الاقتصاد بحاجة إلى دعم أكبر مما قدم حتى الآن.

تسببت جاحئة كورونا المستجد، في ركود اقتصادي غير مسبوق، بحسب البيانات الصادرة من المؤسسات الاقتصادية العالمية، في ظل تراجع الصادرات ووقف حركة الطيران والتجارة بعدد كبير من دول العالم، في إطار جهود الإغلاق المبذولة لوقف انتشار وباء كورونا المستجد.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيروس كورونا المؤسسات الاقتصادية العالمية

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