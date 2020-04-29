الأردن: لا إصابات جديدة بكورونا داخل حدود المملكة
عمان أ ش أ
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المملكة، اليوم الأربعاء، مقابل تسجيل حالتين لسائقين عربيين على الحدود، وتم التعامل معهما حسب القواعد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزير الصحة أكد أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 77 حالة، ويصل بذلك العدد الكلي للحالات المصابة بكورونا مع احتساب حالتي اليوم 451 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أكثر من 3500 فحص كورونا في جميع مناطق المملكة اليوم وكانت نتائجها جميعها سلبية.
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