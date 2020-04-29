بولندا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 12415 والوفاة لـ606

وارسو - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" ارتفع بواقع 197 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات 12415 مشيرة إلى أن عشرة أشخاص توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع محصلة الوفيات إلى 606 وفيات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الانجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن 3025 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي المستجد.

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا رصدت في بولندا في 4 مارس قبل أن تفرض الدولة قيودا في الثامن من مارس. وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس. وفي يوم 31 مارس فرضت الحكومة قيودا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابة مرضاه بالتهاب رئوي حاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق في ووهان بالصين.