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الشرطة النمساوية تتلقى بلاغا بوجود قنبلة فى مقر رئيس الجمهورية

08:09 م الأربعاء 29 أبريل 2020
الشرطة النمساوية تتلقى بلاغا بوجود قنبلة فى مقر رئيس الجمهورية

الشرطة النمساوية

فيينا - أ ش أ

تلقت الشرطة النمساوية اليوم بلاغا بوجود قنبلة فى مقر الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين فى قصر هوفبورج التاريخي .

وقالت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الأربعاء إنه تم فرض طوق أمني فى ميدان "بالهاوس بلاتس" حيث مقر رئيس الجمهورية، ومازالت عملية التمشيط الأمني جارية حتى الآن.

وأفادت الوزارة بأنه تم تلقي رسالة عبر البريد الالكتروني تفيد بوجود قنبلة في مقر الرئيس وقد تم التعامل مع الرسالة بجدية شديدة وتم إغلاق المنطقة وإجراء تفتيش دقيق لقصر "هوفبورج" – مقر الرئيس والمستشار – حيث تم إخلاء القصر تماما.

كانت الشرطة النمساوية قد ألقت القبض أمس على شاب غريب الأطوار يبلغ من العمر 33 عاما ويحمل ساطورا وكان يعتزم الوصول إلى مقر البرلمان لتنفيذ اعتداء إرهابي.

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