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العراق يعلن إعادة 152 من مواطنيه العالقين في الهند

06:12 م الأربعاء 29 أبريل 2020
العراق يعلن إعادة 152 من مواطنيه العالقين في الهند

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية عن إعادة 152 مواطنا عراقيا من العالقين في الهند.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم /الأربعاء/ - إن سفارة العراق لدى نيودلهي سيرت رحلة استثنائيّة تابعة للخطوط الجوية العراقية من مدينة بنغالور الهنديّة إلى بغداد، على متنها 152 مواطنا عراقيا من العالقين في الهند، من أجل إعادتهم إلى وطنهم.

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