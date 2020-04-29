اليمن يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صنعاء - (د ب أ):

أعلن اليمن، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، إنه تم تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس ‎كورونا في عدن، وسيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً.

وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت يوم أمس الثلاثاء، من احتمال تفشي فيروس كورونا في اليمن.

وقالت ليزا جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان صحفي، :"حذرنا منذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 من أن الفيروس موجود الان في اليمن وقد ينتشر بسرعة".

وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أمس الأول الاثنين شفاء الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.