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ألمانيا تمدد قيود السفر الدولي حتى 14 يونيو

04:23 م الأربعاء 29 أبريل 2020
ألمانيا تمدد قيود السفر الدولي حتى 14 يونيو

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس

برلين- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أن حكومة بلاده مددت اليوم الأربعاء التحذير من خطر السفر الدولي بسبب وباء كورونا (كوفيد- 19) حتى منتصف يونيو المقبل.

وقال الوزير الألماني -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "هذا قرار كان علينا اتخاذه، لأن الوضع لم يتغير كثيرا بحيث يمكننا السماح بالسفر دون مشاكل. وكما كان معمولا به من قبل، فإن العديد من البلدان متمسكة بإجراءات الحجر الصحي، وتلتزم بتعليق الحركة الجوية الدولية، لذلك نحتاج إلى تمديد التحذير من مخاطر السفر حتى منتصف يونيو".

وأضاف أنه حتى في سياق تخفيف القيود في عدد من البلدان "يجب أن ننطلق من حقيقة أن أسابيع أخرى ستمر حتى تطبيع الحالة في ألمانيا ودول أخرى".

وأشار إلى أنه في الأسابيع الأربعة الماضية، أعادت ألمانيا 250 ألف سائح إلى البلاد، لكن برلين لن تتمكن من القيام بعملية مماثلة في الصيف المقبل.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1144 إصابة خلال اليوم الماضي.

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