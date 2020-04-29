السنغال تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا
دكار- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد فحص 800 حالة.
وأشارت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان للوزارة إلى تعافي 19 مصابا، مضيفة أن عدد المصابين في السنغال منذ ظهور أول حالة يوم الثاني مارس بلغ 882 وأن العدد الاجمالي للذين تم شفائهم بلغ 315 بينما يواصل 557 علاجهم في المستشفيات.
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