بوتين: ما يشهده سوق النفط العالمي لم يحدث من قبل

موسكو- (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعوبة الوضع في سوق الطاقة العالمية، في ظل هبوط الطلب على النفط وامتلاء المخزونات، وشدد على أهمية التعاون الدولي المشترك لتجاوز الصعوبات الراهنة.

وقال الرئيس الروسي - خلال اجتماع عن بعد اليوم الأربعاء مع كبريات شركات الطاقة الروسية، وأرودته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سوق الطاقة العالمية تقلبات حادة، لكن السوق لم تشهد تقلبات مثل التي نراقبها اليوم.

وأضاف "لذلك من أجل تخفيف هذا المنحى وتأثيره على الاقتصاد العالمي والحياة الاقتصادية، هناك حاجة إلى جهود مشتركة، مثل اتفاقية (أوبك+) الأخيرة".

وأشار إلى أن روسيا ستواصل بناء التعاون الفعال مع الشركاء الدوليين، والبحث عن حلول لتحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية.

وعن مجمع الوقود والطاقة في روسيا، قال بوتين "إن هدفنا المشترك هو ضمان الاستدامة في قطاع الطاقة الروسي على المدى الطويل ابتداء من استخراج موارد الطاقة مرورا بالنقل وصولا إلى تكرير الخام".

وأكد أن "مجمع الوقود والطاقة في روسيا قادر دائما على الاستجابة للتحديات، حيث تسمح لنا الإمكانات الصناعية والتكنولوجية الخاصة بقطاع الطاقة تسمح بإيجاد حلول للمشاكل المعقدة"، مشيرا إلى أن قدرات وخبرات شركات الطاقة الروسية ستساعد في تجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسند نوفاك قد توقع انخفاض انتاج النفط في روسيا خلال العام الجاري بنحو 10%، لافتا إلى أن الطلب العالمي على النفط يقع عند مستويات منخفضة، حيث انخفض في الوقت الراهن بنحو 25 - 30 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.

وتبدأ مجموعة دول "أوبك+" بداية من مايو المقبل بتطبيق تخفيضات الإنتاج، حيث ستخفض الإنتاج الشهر المقبل وفي يونيو 2020 بنحو 10 ملايين برميل يوميا على أن تقلص هذه التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية أبريل 2022.