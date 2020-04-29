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وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

04:18 م الأربعاء 29 أبريل 2020
وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ

رام الله- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، موقف بلاده الثابت، والدعم المطلق للقضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الوزير نور الدين مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، حيث بحثا خطورة إجراءات الضم التي تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام بها، كما ناقشا التحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عبر "الفيديو كونفرنس" غدا.

وأكد نور الدين خلال الاتصال، أن لديه تعليمات من الرئيس التونسي بدعم القضية الفلسطينية وعكس ذلك الموقف في كافة المحافل الدولية، خاصة مجلس الأمن، كون تونس تتبوأ مقعدا غير دائم في مجلس الأمن ممثلة عن العالم العربي.

وحث على أهمية التعاون والتنسيق وتعزيز الموقف العربي، ليكون أكثر قدرة على دعم القضية الفلسطينية وتخفيف سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، اطمأن نور الدين على أوضاع الفلسطينيين جراء جائحة "كورونا" وعلى سير الإجراءات الصحية والأمنية المشددة والمتبعة منذ إعلان حالة الطوارئ التي ساعدت بشكل كبير في الحد من تفشي الوباء وتقليص الإصابات والوفيات.

من جانبه، شدد المالكي على العلاقة المميزة بين البلدين، وتقدير فلسطين قيادة وشعبا، لتونس ولما تقدمه من دعم وحماية للفلسطينيين.

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نور الدين الري وزير الخارجية التونسي القضية الفلسطينية

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