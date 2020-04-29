الصين تُعيد تحصيل رسوم الطرق اعتبارًا من 6 مايو

بكين- (د ب أ):

أعلنت وزارة النقل الصينية، الأربعاء، أنه سيتم إعادة تحصيل كافة رسوم الطرق فى جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 6 مايو.

وذكرت الوزارة في إشعار، نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هذا الإجراء ينطبق على جميع الطرق التى يتم تحصيل رسوم عليها في جميع أنحاء البلاد بما فيها الجسور والأنفاق.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد ممرات للاحتياجات الخاصة والسريعة في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، فضلا عن تعزيز توجيه نظام المرور فى الموقع.

وكانت الصين قررت إلغاء جميع رسوم الطرق في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 17 فبراير حتى نهاية أعمال الوقاية من وباء كورونا، وذلك في محاولة للمساعدة في نقل الإمدادات بصورة سلسة وسط وباء فيروس كورونا الجديد.