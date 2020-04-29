بكين تخفض مستوى طوارئ الصحة العامة المرتبط بكورونا اعتبارا من الغد

بكين- (أ ش أ):

أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين اليوم تخفيض مستوى الرد الطاريء الخاص بالصحة العامة والمرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني اعتبارا من غد الخميس.

وقال نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين تشن بي -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن القرار اتخذ استنادا إلى أن المدينة لم تشهد حالات إصابة مؤكدة بمرض (كوفيد-19) سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوما على التوالي.

وأضاف تشن أن القادمين من أماكن داخل الصين مصنفة "منخفضة المخاطر" لن يطلب منهم دخول الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كما أنه لن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى نتائج اختبار الحمض النووي لحجز غرفة في أحد فنادق بكين.

وتابع تشن أن الحجر الصحي لمدة 14 يوما مازال قائما على جميع الوافدين الدوليين إلى بكين والقادمين من مقاطعة هوبي (مركز تفشي الفيروس وسط الصين).

ويتدرج الرد الطاريء الخاص بالصحة العامة في بكين إلى 4 مستويات، وقد أعلنت بكين المستوى الأول (الأكثر حدة) في 24 يناير الماضي مع بدء تفشي الفيروس في الصين.

وفي سياق متصل، ذكرت إدارة بلدية بكين للتراث الثقافي اليوم أنه سيتم إعادة فتح المتاحف في بكين في الأول من مايو، أول يوم في عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام.

وأضافت الإدارة أنه سيطلب من الزوار الخضوع لفحص السلامة الخاص بالوقاية من المرض وإتباع إرشادات طاقم عمل المتحف والحفاظ على مسافة آمنة بينهم خلال زيارة المتاحف.

وسوف تطلق المتاحف في بكين 41 نشاطا على الإنترنت، من بينها أنشطة معارض وبث مباشر ومقاطع فيديو علمية تعليمية ومسابقات معرفة، خلال هذه العطلة.